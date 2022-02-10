Общенациональная гонка «Лыжня России» пройдет в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Профессионалов и любителей лыжных гонок снова ждут на старте в Ижевске. 12 февраля в столице республики состоятся массовые всероссийские соревнования «Лыжня России», сообщает пресс-служба муниципалитета.

Юбилейная, 40-я по счету, общенациональная лыжная гонка пройдет в субботу на спортивной базе «Снежинка» по адресу: улица Воткинское шоссе, 25. Старт в 11:00.

Принять участие в состязаниях могут все желающие при наличии паспорта или свидетельства о рождении, медицинского полиса, справки-допуска от врача и полиса о страховании от несчастных случаев.

Заявки на участие принимаются до 16:00 11 февраля в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Ижевска, уточнить информацию можно по телефону 414-550.

И добавим, в Сарапуле намеченная на 12 февраля «Лыжня России» не состоится. Соревнования отменили из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщила администрация города.

По этой же причине в Глазове всероссийские соревнования перенесли на 26 февраля.