Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Старт «Лыжни России» в Глазове перенесли на 26 февраля

12:55, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Старт «Лыжни России» в Глазове перенесли на 26 февраля
12:55, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
303
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спорт\n#Лыжня России
Фото: unsplash.com
303
0

Это связано с распространением коронавируса.

Глазов. Удмуртия. Старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России», который должен был состояться в Глазове 12 февраля, перенесли. Об этом сообщается на странице спорткомплекса «Прогресс» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за распространения коронавируса оперштаб принял решение перенести мероприятие на 26 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести хоккейный матч «Ижсталь» — «Металлург» со зрителями. Кроме того, из-за ковида отменили Международный фестиваль циркового искусства.

12:55, 04 февраля, 2022
Андрей Бирюков
303
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спорт\n#Лыжня России