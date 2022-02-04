Старт «Лыжни России» в Глазове перенесли на 26 февраля

Глазов. Удмуртия. Старт всероссийской массовой гонки «Лыжня России», который должен был состояться в Глазове 12 февраля, перенесли. Об этом сообщается на странице спорткомплекса «Прогресс» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за распространения коронавируса оперштаб принял решение перенести мероприятие на 26 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что эпидемиологическая обстановка не позволяет провести хоккейный матч «Ижсталь» — «Металлург» со зрителями. Кроме того, из-за ковида отменили Международный фестиваль циркового искусства.