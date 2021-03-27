Министр спорта России поддержал идею использования музыки Чайковского вместо гимна на Олимпиаде

Олег Матыцин отметил, что музыка воткинского композитора – мировое культурное наследие.

Ижевск. Удмуртия. Министр спорта России Олег Матыцин оценил инициативу Олимпийского комитета страны использовать музыку Чайковского в качестве альтернативы гимну на Олимпийских играх.

«Я с уважением отношусь к инициативе Олимпийского комитета России, насколько я знаю, это вопрос, предварительно согласованный со спортсменами. Для нас очень важно, чтобы в период санкций наши победы, такие, я уверен, будут на олимпийских играх в Токио, на Олимпийских играх в Пекине, сопровождала значимая музыка, которая ассоциируется и с культурой нашей страны и традициями нашей страны. Поэтому если эта инициатива будет поддержана со стороны Международного олимпийского комитета, мы будем только рады», - сказал он во время визита в Удмуртию - родину композитора Петра Чайковского.

Как пишет RT со ссылкой на ТАСС, Олимпийский комитет России отправил в МОК запрос на использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Чайковского в качестве замены гимна России во время награждения на играх в Токио.

Ранее международный арбитраж запретил российским спортсменам использовать национальные гимн и флаг на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года.