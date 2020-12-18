Без флага и гимна: два года российские атлеты будут «нейтральными» на международных соревнованиях

Такое решение принял спортивный арбитраж в Лозанне.

Лозанна. Швейцария. Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил санкции против российского спорта. Как передаёт «Эхо Москвы» , они будут действовать два года, а не четыре, как ожидалось ранее.

Напомним, четырёхлетний санкции предлагало ввести против российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство после скандала с базой данных Московской лаборатории. В итоге, по решению спортивного арбитража, до конца 2022 года российские спортсмены будут вынуждены выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом и без гимна.

Отмечается, что при этом допустят всех «чистых» спортсменов, а на форму им можно будет нанести национальную символику и надпись «Россия». Рядом должна быть также надпись «нейтральный атлет» не меньшего размера.