  • $ 72.98 ↓
  • € 89.29 ↓

Без флага и гимна: два года российские атлеты будут «нейтральными» на международных соревнованиях

09:40, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Без флага и гимна: два года российские атлеты будут «нейтральными» на международных соревнованиях
09:40, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
216
0
#Швейцария\n#Россия\n#Олимпиада\n#чемпионат мира\n#санкции
Фото: pixabay.com
216
0

Такое решение принял спортивный арбитраж в Лозанне.

Лозанна. Швейцария. Спортивный арбитражный суд в Лозанне утвердил санкции против российского спорта. Как передаёт «Эхо Москвы», они будут действовать два года, а не четыре, как ожидалось ранее.
Напомним, четырёхлетний санкции предлагало ввести против российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство после скандала с базой данных Московской лаборатории. В итоге, по решению спортивного арбитража, до конца 2022 года российские спортсмены будут вынуждены выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под нейтральным флагом и без гимна.
Отмечается, что при этом допустят всех «чистых» спортсменов, а на форму им можно будет нанести национальную символику и надпись «Россия». Рядом должна быть также надпись «нейтральный атлет» не меньшего размера.
09:40, 18 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
216
0
#Швейцария\n#Россия\n#Олимпиада\n#чемпионат мира\n#санкции