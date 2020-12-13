Хоккеисты «Ижстали» проиграли красноярскому «Соколу»

Счет встречи - 0:4

Ижевск. Удмуртия. Красноярский «Сокол» в одну калитку одолел «Ижсталь», итог встречи – 0:4. Игра прошла 12 декабря на родном для ижевчан льду, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Матч начался парадоксально: в первом периоде хозяева атаковали более остро, но инициативу сохраняли гости. Постоянное давление на ворота оказалось более удачной стратегией и позволило представителю Красноярска Владимиру Короткову на 12 минуте размочить счет.

Примерно в таком русле игра развивалась и далее. Во втором периоде «сталевары» трижды не смогли реализовать большинство. Тем временем «Сокол» продолжал атаковать. В середине двадцатиминутки нападающий Дмитрий Цыганов отправил шайбу в крестовину. На отскоке ее поймал и закатил-таки в в ворота «Ижстали» Павел Синявский. А вскоре Сергей Шестаков, играя в большинстве, «пробил» вратаря ижевчан в третий раз.

Третий период не принес болельщикам «Ижстали» утешения. Гости близко не подпускали хозяев к своим воротам. Окончательно разрушил все надежды «сталеваровских» фанатов Антон Гловацкий, реализовавший большинство за 2 минуты до финала, сделав окончательный счет.

На послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера ХК «Сокол» Андрей Никишов похвалил своих подопечных за «целостную игру». Также он признался, что перед встречей вместе с игроками досконально разбирал последнюю в сезоне победу «Ижстали» над соперниками – новокузнецким «Металлургом». В результате был выработан план действий, который принес желаемый результат.