Победа ХК «Ижсталь», рост числа неплательщиков по кредитам в России и «коронавирусное» граффити Бэнкси в Бристоле: что произошло минувшей ночью

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Победа!

Ижевский хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» на домашнем льду вырвал победу у новокузнецкого «Металлурга» в матче, который состоялся 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Ижевская команда впервые в сезоне играла при поддержке зрителей.

Первую шайбу забили игроки ХК «Металлург». Сталевары, несмотря на преимущество соперника, постоянно прощупывали его оборону. Вратарь гостей не позволял реализовать опасные моменты. Лишь в конце второго периода хоккеисты «Ижстали» буквально протолкнули шайбу в ворота оппонента.

В оставшееся время счёт сохранялся равный. Завершения не удалось добиться и в овертайм. Игра дошла до серии послематчевых бросков, в которых ижевская команда вышла победителем со счётом 2:1.

Больше должников

За 10 месяцев 2020 года года в ФССП рассмотрено 11,7 млн дел о взыскании задолженностей с физлиц в пользу кредитных организаций, что на 2,1 млн меньше, чем за прошлый год. Об этом сообщают «Известия»

К 1 ноября в рамках принудительных мер ФССП взыскала 111,3 млрд рублей по кредитным платежам. Наибольшее количество злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском и Красноярском краях, Башкортостане, Свердловской и Челябинской областях.

На сегодняшний день в России просроченную задолженность имеют примерно 8 млн человек.

Отмена

Из-за коронавируса отменили Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2021 году. Об этом пишет «Коммерсант»

Решение об отмене чемпионата, который должен был пройти в Хорватии, принял Международный союз конькобежцев 10 декабря. Также отменен чемпионат мира среди юниоров.

Однако чемпионат мира по фигурному катанию, запланированный в Стокгольме на 22–28 марта 2021 года, пока остается в планах. Решение о проведении турнира будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Комендантский час

Во Франции с 15 декабря вводится комендантский час из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает телеканал «МИР 24»

Ограничение на передвижения по городу будет действовать с 20:00 до 06:00 по местному времени. Также принято решение сдвинуть дату открытия музеев, театров и кинотеатров на три недели, до 7 января.

Граффити Бэнкси

На стене одного из домов в британском Бристоле появилофь граффити с чихающей старушкой, выполненное известным уличным художником Бэнкси. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сам автор.

Картина получила название «Ааchoo!» (Апчхи).

Телеканал «360» со ссылкой на «Би-би-си» привёл свидетельства местных жителей, которые видели крупного парня в маске, который ещё до рассвета стоял у стены и долго на неё смотрел. Сам рисунок занял у него меньше часа.