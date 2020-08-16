В Удмуртии подвели итоги XXIX Республиканских летних сельских спортивных игр

В первой подгруппе сильнейшими оказались представители Увинского района.



Красногорское. Удмуртия. XXIX Республиканские летние сельские спортивные игры завершились в Удмуртии. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».

В первой подгруппе сильнейшей по итогам всех видов состязаний оказалась команда Увинского района. Второе место завоевали завьяловцы, третье – малопургицы.

Во второй подгруппе лидировал Кезский район. Серебро досталось шарканским спортсменам. Замкнула призовую тройку команда Якшур-Бодьинского района.

Юкаменский район показал лучшие результаты в третьей подгруппе, следом идут хозяева соревнований, спортсмены Красногорского района. На третьем месте - селтинские спортсмены.

В северной ходьбе отличились завьяловцы, второй результат показали представители Сарапульского района, третьими пришли к финишу шарканские спортсмены.

Лучший результат в эстафете показала команда Малопургинского района, на втором месте Можгинский район, третьими финишировали сарапульцы.

В легкой атлетике сильнейшими оказались малопургинцы, далее идет команда Увинского района, замыкают список призеров шарканские спортсмены.

В состязаниях спортивных семей лучшими оказались Агафоновы из Якшур-Бодьинского района. Серебро присудили Ермокиным, представлявшим Малопургинский район. Третий результат – у семьи Лекомцевых из Кезского района.

Игры проходили на спортивных объектах Красногорского района Удмуртии с 12 по 15 августа. Свои команды на них направили 25 сельских районов республики. Всех участников перед соревнованиями проверили на коронавирус. Талисманом игр в этом году стал лось по имени Красногорик.