В числе победителей спортсмены Увинского, Шарканского и Юкаменского районов.
Красногорское. Удмуртия. 21 февраля в селе Красногорское финишировали XXXII Республиканские зимние сельские спортивные игры. Об итогах сообщается на сайте главы и правительства республики.
Призёры в общекомандном зачёте:
I группа:
1 место — Увинский район;
2 место — Завьяловский район;
3 место — Игринский район.
II группа:
1 место — Шарканский район;
2 место — Алнашский район;
3 место — Вавожский район.
III группа:
1 место — Юкаменский район;
2 место — Селтинский район;
3 место — Дебёсский район.
Всего в играх приняли участие свыше 950 спортсменов из 25 районов Удмуртии. Сильнейшие из них поедут на Всероссийские зимние сельские игры (18+).
