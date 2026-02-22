Закрыть
Определены призёры Республиканских зимних сельских спортивных игр Удмуртии

10:20, 22 февраля, 2026
Константин Ижболдин
журналист
#сельские спортивные игры\n#Красногорский район\n#Красногорское
Источник фото: Министерство по физической культуре и спорту УР
В числе победителей спортсмены Увинского, Шарканского и Юкаменского районов.

Красногорское. Удмуртия. 21 февраля в селе Красногорское финишировали XXXII Республиканские зимние сельские спортивные игры. Об итогах сообщается на сайте главы и правительства республики. 

Призёры в общекомандном зачёте:

I группа:

1 место — Увинский район;

2 место — Завьяловский район;

3 место — Игринский район.

 

II группа:

1 место — Шарканский район;

2 место — Алнашский район;

3 место — Вавожский район.

 

III группа:

1 место — Юкаменский район;

2 место — Селтинский район;

3 место — Дебёсский район.

Всего в играх приняли участие свыше 950 спортсменов из 25 районов Удмуртии. Сильнейшие из них поедут на Всероссийские зимние сельские игры (18+). 

 

