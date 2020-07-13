Хоккеисты «Ижстали» вышли на первую тренировку на льду

С 13 июля ребята тренируются в полном объеме.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» начали готовиться к предстоящему сезону. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров.

В первую рабочую неделю ребята прошли общефизическую подготовку, занятия в спортзале и на стадионе.

11 июля игроки провели первую тренировку на льду. Хоккеисты вышли на арену в новой форме.

«Было задание – играть в бесконтактный хоккей, потому что в первую тренировку играть в контакт, это новые коньки, новые перчатки, нужно все обмять, обвыкнуть, чтобы пропотела форма. Форма живая должна быть, а она пока деревянная», - рассказал старший тренер Владимир Маслов.

С понедельника, 13 июля, ребята приступили к работе в полном объеме. «После паузы немножко тяжеловато, но вкатываемся потихонечку, будем прибавлять», - поделился защитник Михаил Губин.

По словам старшего тренера, игроки готовы работать. «Нам понравилась атмосфера этой рабочей недели», - добавил Маслов.