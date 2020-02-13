Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Южный Урал» благодаря «дублю» Вадима Щеголькова

Матч состоялся в Орске.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Южный Урал» из Орска благодаря «дублю» Вадима Щеголькова. Об этом сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики.

Южноуральцы первыми открыли счет. Во второй половине первого периода Денис Курепанов забросил шайбу в ворота «сталеваров».

«Во втором периоде игра выровнялась, а в его концовке ижсталевцы даже поддавили хозяев льда. Но счет остался неизменным во многом благодаря отменным действиям вратарей», – отмечается в сообщении.

В третьем периоде Вадим Щегольков «оформил дубль», а соперники ижевчан за оставшееся время не смогли реализовать большинство и отыграться. Итог встречи – 1:2 в пользу «сталеваров».

Теперь «Ижсталь» переезжает в Челябинск, где 14 февраля встретится с местной командой «Челмет».

«Получилась тяжелая победа. Хозяева очень мощно прессинговали нас два периода, у нас почти не было моментов. Но спасибо нашему вратарю, где-то отоборонялись, дотерпели до третьего периода. Поговорили с ребятами, нашли силы переломить игру», – отметил после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.