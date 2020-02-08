Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над «Югрой» в последнем домашнем матче

12 февраля у «сталеваров» начнётся выездной тур.

Ижевск. Удмуртия. В последнем в сезоне домашнем матче «Ижсталь» преподнесла своим болельщикам подарок. Как сообщила пресс-служба команды, «сталеварам» удалось впервые обыграть «Югру» из Ханты-Мансийска в рамках ВХЛ.

«Все голы, как это не парадоксально, были забиты в первом периоде. Уже на 3-й минуте после броска Вадима Щеголькова шайба побывала в воротах. Правда, судьи игру не остановили, оставив момент на видеопросмотр. Командам пришлось ещё около трех минут играть, пока не наступила остановка. В итоге гол засчитали, время отмотали назад и тут же отправили на скамейку ижевского игрока», — говорится в пресс-релизе.

Гости шансом воспользовались и в большинстве сравняли счёт. Ижсталевцев это не смутило и на 11 минуте они, убежав в контратаку, устроили «расстрел» ханты-мансийского вратаря. Два броска Константин Волков отразил, а третий от Романа Халикова попросту не заметил. Ещё один гол записал себе в актив капитан «Ижстали» Антон Кочуров. На 16-й минуте гости под прессингом ижевчан пытались вынести шайбу из своей зоны, но ошиблись - на синей линии ее перехватил Владимир Дьяченко, и, прокатившись вперед, оставил ее под бросок капитану. Кочуров умудрился послать шайбу в цель в то время, как на его плечах уже «висел» защитник – 3:1. Хоккеистам «Югры» ещё до окончания периода вновь удалось отличиться в большинстве – гол в раздевалку забил Иван Фищенко.

Оставшиеся два периода «сталевары» буквально отбивались, изредка огрызаясь в контратаках. Игру пришлось «тащить» вратарю «Ижстали» Филиппу Долганову, с чем он успешно справился, в итоге за матч отразив 41 бросок в створ ворот. Итог встречи — 3:2 в пользу ижевской команды.

Теперь ижсталевцев ждет заключительный в этом сезоне выездной тур, который начнётся 12 февраля матчем в Орске против команды «Южный Урал».