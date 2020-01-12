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Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили альметьевскому «Нефтянику»

10:04, 12 января, 2020
Дарья Саушина
Хоккеисты «Ижстали» на выезде уступили альметьевскому «Нефтянику»
10:04, 12 января, 2020
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей
Фото: ahc-neftyanik.ru
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Ни одна из команд за время встречи не смогла реализовать большинство.

Ижевск. Удмуртия. Выезд в Альметьевск закончился поражением для хоккеистов «Ижстали». Как сообщает пресс-служба ижевского клуба, игра против «Нефтяника» прошла 11 января этого года. Как показывает история встреч команда, альметьевцы зачастую выигрывают за счет реализации большинства. Однако в этот раз ни хозяева, ни гости не смогли забросить шайбу в большинстве.

В первом периоде «Нефтяник» трижды пытался разыграть лишнего игрока, но вратарь ижевчан Савелий Кононов при поддержке одноклубников нейтрализовал все угрозы. Ближе к перерыву подопечным Рамиля Сайфуллина тоже выпал шанс поиграть в большинстве, но недолго – буквально через минуту на скамейке штрафников оказался ижевский хоккеист. То, чего не удалось сделать в большинстве, «сталевары» смогли добиться в формате «4 на 4». Защитник Иван Сухих через левый край на скорости попытался срезать угол к «пятаку», но был соперником грубо «усажен» в ворота рядом с вратарем. Ему ничего не оставалось, как в паре с Никитой Богдановым наблюдать за Алексеем Баженовым, проталкивающим шайбу в ворота. Видеопросмотр подтвердил чистое взятие ворот.

Во втором периоде хозяева льда отыгрались - на 33 минуте Даниэль Насыбуллин на «дальней» штанге замкнул сквозную передачу от Дениса Ляпустина.

Перелом наступил в третьем периоде, когда «Нефтянику» удалось забить два гола подряд. Вначале выход «один в ноль» реализовал Станислав Альшевский, а спустя 30 секунд Даниэль Насыбуллин, подправив шайбу на «пятаке», оформил дубль. Вратарь Денис Костин, вышедший на замену травмированному Савелию Кононову, еще не успел «войти в игру» и это был первый бросок в створ его ворот.

Счет 3:1 стал итогом игры. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что команде, наверное, не хватило свежести после предыдущей встречи с «Торосом». «Моменты были, большинство было, но соперник все перекрывал и не дал нам шансов. Закономерная победа. Все равно, хочу поблагодарить своих ребят - бились, сражались, пластались. Сделаем правильные выводы и пойдем дальше», - отметил он.

10:04, 12 января, 2020
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей

 

 

 


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