play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Лыжник из Удмуртии в составе сборной России стал призером чемпионата мира среди юниоров

17:00, 27 января, 2019
17:00, 27 января, 2019
127
0
#спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Финляндия\n#лыжный спорт
Фото: ФЛГР
127
0

В заключительный день соревнований российская четверка финишировала второй в эстафете.

Лахти. Финляндия. Лыжник из Удмуртии Егор Трефилов в составе сборной стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. В заключительный день соревнований, которые проходили в Финляндии, российская четверка финишировала второй в эстафете.

За Россию выступали Егор Трефилов (Удмуртская Республика), Андрей Кузнецов (Ярославская область), Ярослав Егошин (Тюменская область) и Александр Терентьев (Архангельская область/НАО). Команда уступила на финише 3,8 секунды американцам. Третьими финишировали немцы, их отставание от победителя составило 6,3 секунды.

У девушек золотые медали завоевали норвежки. Сборная России расположилась также на втором месте с отрывом в одну секунду, бронза досталась четверке из Швеции.

17:00, 27 января, 2019
127
0
#спорт\n#Ижевск\n#Россия\n#Удмуртия\n#Финляндия\n#лыжный спорт

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4300

В Удмуртии начали морозить борщевик

3484
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

3108
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

3005
15:03, 24 января, 2019

Житель Глазова 2,5 года не платил за капремонт и считал, что сбережения съест инфляция

2875
09:00, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
3971

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1768
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1030
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

981
14:16, 22 января, 2019

РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

947
16:10, 21 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2318

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1646
18:10, 21 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1505
12:30, 20 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1497
16:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1215
12:50, 22 января, 2019