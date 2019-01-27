Лыжник из Удмуртии в составе сборной России стал призером чемпионата мира среди юниоров

В заключительный день соревнований российская четверка финишировала второй в эстафете.

Лахти. Финляндия. Лыжник из Удмуртии Егор Трефилов в составе сборной стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. В заключительный день соревнований, которые проходили в Финляндии, российская четверка финишировала второй в эстафете.

За Россию выступали Егор Трефилов (Удмуртская Республика), Андрей Кузнецов (Ярославская область), Ярослав Егошин (Тюменская область) и Александр Терентьев (Архангельская область/НАО). Команда уступила на финише 3,8 секунды американцам. Третьими финишировали немцы, их отставание от победителя составило 6,3 секунды.

У девушек золотые медали завоевали норвежки. Сборная России расположилась также на втором месте с отрывом в одну секунду, бронза досталась четверке из Швеции.