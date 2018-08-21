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В Удмуртии прошел летний этап XI спартакиады трудовых коллективов «КОМОС ГРУПП»

12:25, 21 августа, 2018
12:25, 21 августа, 2018
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#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#КОМОС\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП
Фото: ИА "Сусанин"
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В соревнованиях приняли участие 17 команд из четырех регионов России.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии прошел летний этап XI спартакиады среди сотрудников агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». В соревнованиях приняли участие 17 команд из четырех регионов России, которые выявляли сильнейших в высшей и премьер-лиге.

По традиции старт состязаниям дал Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Летний этап спартакиады "КОМОС ГРУПП"

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-21.

«Я хочу от всей души поздравить вас с сегодняшним замечательным спортивным праздником, с нашей традиционной спартакиадой. Спорт помогает нам развиваться и побеждать, в том числе в работе. Он развивает волю, дает нам энергию, желание идти вперед,  это проявляется и в наших трудовых достижениях», - обратился с приветственным словом Андрей Шутов к гостям и участникам спортивного праздника.

Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» напомнил, что агрохолдинг является одним из ведущих в стране, занимая шестую строчку по объему выручки в 2017 году. Продукция предприятия отгружается в 72 региона России.

«Это не случайно, потому что мы любим нашу работу и нашу продукцию. Сегодняшний праздник важен еще и для нашего единства, взаимодействия и партнерства. Сегодня у нас есть шикарная возможность пообщаться», - сказал Андрей Шутов.

В свою очередь замминистра спорта Удмуртии Сергей Артамонов отметил, что проведение спартакиады «КОМОС ГРУПП» стало доброй традицией, а само предприятие постоянно поддерживает множество спортивных мероприятий в регионах присутствия.

«По поручению главы Удмуртии Александра Бречалова хочу поздравить вас с открытием одиннадцатой летней спартакиады. Это уже история, а 17 команд-участниц говорят о том, что в компании есть спортивный дух. Хочется пожелать вам большого спортивного праздника», - сказал Сергей Артамонов.

В ходе состязаний атлеты соревновались в нескольких видах спорта, включая футбол, бег, перетягивание каната, волейбол и семейную эстафету. На площадках традиционно царила дружеская атмосфера. Также гости спартакиады могли принять участие в различных конкурсах от бренда спортивного питания «To be» и сдать нормы ГТО на специальной площадке. Болельщики выявляли лучших в экстремальном забеге «Гонке героев».

По итогам соревновательного дня в Высшей лиге победителями стала команда сотрудников управляющей компании «КОМОС ГРУПП», второе место заняли представители мясокомбината «Кунгурский», на третьей строчке расположились сотрудники «ТАТМИТ Агро».

В Премьер-лиге победу праздновали атлеты с производственной площадки «Ижмолоко», серебро досталось «Удмуртской птицефабрике», бронзовыми призерами стали сотрудники «Глазов-молоко».

12:25, 21 августа, 2018
63
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#спорт\n#здоровье\n#Ижевск\n#КОМОС\n#Удмуртия\n#КОМОС ГРУПП

 

 

 


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