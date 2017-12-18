Глазовский «Прогресс» дважды уступил на выезде «Югре»

Первая встреча завершилась с разгромным счетом 8:1 в пользу хозяев.

Сургут. Мини-футболисты глазовского «Прогресса» в рамках очередного тура Суперлиги дважды уступил на выезде «Югре». Встречи в минувшие выходные в Сургуте.

Первая игра закончилась разгромным поражением клуба из Удмуртии со счетом 1:8. Единственный мяч на счету Антона Оппера. Вторая игра прошла в упорной борьбе, однако глазовчане уступили 3:4, пропустив четвертый мяч за несколько секунд до финального свистка.

Во втором поединке ворота «Югры» дважды поразил Артур Мелконян и один раз Даниил Пахомов.

На данный момен6т клуб из Удмуртской Республики располагается на 7 месте. В активе команды 19 очков после 14 проведенных матчей.