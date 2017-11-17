Вслед за «Прогрессом»: руководство ХК «Ижсталь» заявило о непростом финансовом положении команды

По словам исполнительного директора Сергея Моисеева, сейчас в клубе предпринимают для решения насущных проблем самые активные действия.

Ижевск. Удмуртия. Исполнительный директор хоккейного клуба «Ижсталь» Сергей Моисеев заявил о непростом финансовом положении клуба. По его словам, сейчас в команде предпринимают для решения насущных проблем самые активные действия.

«Многие из вас знают о том, что на сегодняшний день в нашем клубе сложилось непростое финансовое положение. К сожалению, так получилось, что в настоящее время большинство спортивных сообществ в нашей стране испытывают подобные трудности и решают схожие проблемы. Хочу сразу сказать, что руководство ХК «Ижсталь» предпринимает для решения насущных проблем самые активные действия, тем более, что такое происходит не впервые, и мы всегда с честью выходили из этих ситуаций», - говорится в сообщении на официально сайте «сталеваров».

Также Сергей Моисеев отметил, что на данный момент разрабатывается концепция развития бренда команды с участием всех заинтересованных сторон: власти, инвесторов и болельщиков.

«Результаты этой перезагрузки появятся в самое ближайшее время», - отметил Моисеев, который попросил болельщиков не поддаваться паническим настроениям и не распространять различные слухи, которые не соответствуют действительности.

«Всю правдивую информацию Вы обязательно получите непосредственно от руководства клуба», - сказал Моисеев.

«Твердо знаю одно: хоккейный клуб «Ижсталь» живет, играет, побеждает и так будет всегда», - заключил исполнительный директор команды.

Отметим, что ранее на эту тему высказывался наставник глазовского мини-футбольного клуба «Прогресс» Евгений Осинцев.