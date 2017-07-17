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      В Воткинске пройдет кубок Евразии по плаванию на открытой воде

      09:00, 17 июля, 2017
      09:00, 17 июля, 2017
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      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#плавание
      Фото: pixabay.com
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      Соревнования состоятся 12 августа.

      Воткинск. Удмуртия. Воткинск примет этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Как сообщает агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии, соревнования состоятся 12 августа на Воткинском пруду.

       Десятки спортсменов-любителей из России и стран ближнего зарубежья поборются за право называться самыми быстрыми и выносливыми пловцами.

      Будут проведены заплывы на 1, 1.9, 3.8 и 5.8 км. Победители и призёры определятся в нескольких возрастных категориях как среди мужчин, так и среди женщин.

      Заявиться на воткинский этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде может любой желающий. Достаточно пройти процедуру регистрации на сайте eurasiaswim.com.

      09:00, 17 июля, 2017
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      #спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#плавание

       

       

       

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