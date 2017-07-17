В Воткинске пройдет кубок Евразии по плаванию на открытой воде

Соревнования состоятся 12 августа.

Воткинск. Удмуртия. Воткинск примет этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. Как сообщает агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии, соревнования состоятся 12 августа на Воткинском пруду.

Десятки спортсменов-любителей из России и стран ближнего зарубежья поборются за право называться самыми быстрыми и выносливыми пловцами.

Будут проведены заплывы на 1, 1.9, 3.8 и 5.8 км. Победители и призёры определятся в нескольких возрастных категориях как среди мужчин, так и среди женщин.

Заявиться на воткинский этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде может любой желающий. Достаточно пройти процедуру регистрации на сайте eurasiaswim.com.