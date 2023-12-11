Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В авангарде лучевой диагностики России Лонгрид Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид

Удмуртский спортсмен взял золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

16:51, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртский спортсмен взял золото на всероссийских соревнованиях по плаванию
16:51, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#соревнования\n#плавание\n#Удмуртия\n#золото
Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
106
0

Матвей Чекалев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров.

Краснодар. Краснодарский край. На всероссийских соревнованиях по плаванию золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем завоевал спортсмен из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Соревнования «Юность России» состоялись в Краснодаре.

Помимо золотой медали Матвей Чекалев установил рекорд соревнований в эстафете комплексное плавание, а также завоевал 3 серебряных медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем со временем 23,54 и 51,51 секунды и на дистанции 100 метров комплексное плавание, которую он преодолел за 57,46 секунды.

16:51, 11 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
106
0
#соревнования\n#плавание\n#Удмуртия\n#золото