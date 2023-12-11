Удмуртский спортсмен взял золото на всероссийских соревнованиях по плаванию

Матвей Чекалев завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров.
Краснодар. Краснодарский край. На всероссийских соревнованиях по плаванию золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем завоевал спортсмен из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Соревнования «Юность России» состоялись в Краснодаре.
Помимо золотой медали Матвей Чекалев установил рекорд соревнований в эстафете комплексное плавание, а также завоевал 3 серебряных медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем со временем 23,54 и 51,51 секунды и на дистанции 100 метров комплексное плавание, которую он преодолел за 57,46 секунды.