Экипаж Хорошавцева из Удмуртии занял 6 место на третьем этапе ралли «Шелковый путь»

Длина участка составляла 329 км.

Казахстан. Экипаж Виктора Хорошавцева из Удмуртии занял 6 место на третьем этапе ралли «Шелковый путь» в классе внедорожников. Как сообщает официальный сайт гонок, длина участка составляла 329 км.

Лидерство на этапе захватил француз Себастьен Леб на «Пежо», преодолевший отрезок за 3 часа 10 минут и 44 секунды. Вторым финишировал его соотечественник Стефан Петерансель на «Пежо». Третий результат показал китаец Юн Чжу на «Тойоте».

Отметим, что в общем зачете на данный момент лидируют три француза – это ранее упомянутые Леб и Петерансель, а также Сириль Депре, который отстает от своих коллег по команде на 17 минут и 12 секунд. В свою очередь экипаж Хорошавцева сейчас занимает 11 позицию.