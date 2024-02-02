Ижевск примет чемпионат России по ипподромным трековым гонкам

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 февраля пройдёт чемпионат России по трековым ипподромным гонкам класса N-1 600 (0+). Местом проведения станет Ижевский ипподром. Об этом сообщает Ассоциация развития технических видов спорта Удмуртии.

Состязания начнутся в 11:00. Зрителей ждут гоночные заезды, розыгрыши и подарки. Вход на гонки платный, дети до 7 лет — бесплатно.

В соревнованиях примет участие ижевский гонщик Александр Рогозин. Также известно об участии Раиса Минниханова из Татарстана, Кирилла Лаврова и Павла Латышева из Тюмени, Дмитрий Брагин из Сызрани и другие.

Гонки пройдут в классе автомобилей А-1 600. Количество стартов увеличится.