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Ижевск примет чемпионат России по ипподромным трековым гонкам

13:15, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевск примет чемпионат России по ипподромным трековым гонкам
13:15, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#гонки
Фото: Unplash. com
269
0

Состязания пройдут 4 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 4 февраля пройдёт чемпионат России по трековым ипподромным гонкам класса N-1 600 (0+). Местом проведения станет Ижевский ипподром. Об этом сообщает Ассоциация развития технических видов спорта Удмуртии.

Состязания начнутся в 11:00. Зрителей ждут гоночные заезды, розыгрыши и подарки. Вход на гонки платный, дети до 7 лет — бесплатно.

В соревнованиях примет участие ижевский гонщик Александр Рогозин. Также известно об участии Раиса Минниханова из Татарстана, Кирилла Лаврова и Павла Латышева из Тюмени, Дмитрий Брагин из Сызрани и другие.

Гонки пройдут в классе автомобилей А-1 600. Количество стартов увеличится.

13:15, 02 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#гонки