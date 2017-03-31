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      Гандболистки ижевского «Университета» завершили сезон победой над «Ставропольем-СКФУ»

      14:55, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      14:55, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com/JeppeSmedNielsen
      154
      0

      Встреча завершилась со счетом 38:32 в пользу студенток.

      Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» завершили сезон победой на домашнем паркете над клубом «Ставрополье-СКФУ». Встреча завершилась со счетом 38:32 в пользу студенток.

      Первый тайм прошел в упорной борьбе. Команды шли мяч в мяч до самого перерыва. В составе клуба из Ижевска чаще других отличалась полусредняя Мария Керчикова. В итоге на перерыв коллективы ушли при счете 17:16 в пользу гостей.

      Во втором игровом отрезке ключевыми стали первые минуты и середина тайма, когда «студентки» нарастили обороты и смогли оторваться от соперниц.

      После третей победы в сезоне команда из столицы Удмуртии располагается на предпоследней строчке чемпионата и уже не сможет изменить свое турнирное положение.

      «Мы неплохо со “Ставропольем-СКФУ” сыграли и в Ставрополе – там всего лишь в один мяч проиграли, хотя какое-то время вели в счёте и должны были выигрывать. Сегодня же мы стремились завершить «предвариловку» на хорошей ноте», - сказал после игры наставник «Университета» Роберт Минабутдинов.

      14:55, 31 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      154
      0
      #спорт\n#УдГУ\n#Ижевск\n#Удмуртия
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