Гандболистки ижевского «Университета» завершили сезон победой над «Ставропольем-СКФУ»

Встреча завершилась со счетом 38:32 в пользу студенток.

Ижевск. Гандболистки ижевского «Университета» завершили сезон победой на домашнем паркете над клубом «Ставрополье-СКФУ». Встреча завершилась со счетом 38:32 в пользу студенток.

Первый тайм прошел в упорной борьбе. Команды шли мяч в мяч до самого перерыва. В составе клуба из Ижевска чаще других отличалась полусредняя Мария Керчикова. В итоге на перерыв коллективы ушли при счете 17:16 в пользу гостей.

Во втором игровом отрезке ключевыми стали первые минуты и середина тайма, когда «студентки» нарастили обороты и смогли оторваться от соперниц.

После третей победы в сезоне команда из столицы Удмуртии располагается на предпоследней строчке чемпионата и уже не сможет изменить свое турнирное положение.

«Мы неплохо со “Ставропольем-СКФУ” сыграли и в Ставрополе – там всего лишь в один мяч проиграли, хотя какое-то время вели в счёте и должны были выигрывать. Сегодня же мы стремились завершить «предвариловку» на хорошей ноте», - сказал после игры наставник «Университета» Роберт Минабутдинов.