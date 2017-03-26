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      Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын замкнул десятку сильнейших в пасьюте на чемпионате России

      13:01, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      13:01, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Тюмень
      Фото: Пресс-служба СБР
      111
      0

      Стреляющий лыжник допустил четыре промаха на огневых рубежах.

      Уват. Тюменская область. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын замкнул десятку сильнейших в гонке преследования на чемпионате России. Стреляющий лыжник допустил четыре промаха на огневых рубежах.

      Победителем стал Евгений Гараничев, выступающий за Тюмень. Вторым финишировал Семен Сучилов из ХМАО, «бронза» досталась Антону Бабикову из Башкортостана.

      Также в пятерке сильнейших финишировали Александр Логинов и Алексей Слепов.

      Отметим, что Поварницын после спринтерской гонки уходил на трассу восьмым и опустился по ходу дистанции на две позиции.

      13:01, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Тюмень
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