Зимний этап IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» прошел в Удмуртии

Участие в нем приняли 18 команд из Удмуртии, Пермского края и Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. 18 команд из Удмуртии, Пермского края и Татарстана приняли участие в зимнем этапе IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» в поселке Италмас в пригороде Ижевска. Почетным гостем соревнований стала четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова.

Поприветствовать участников соревнований в Италмас приехали министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Олег Урасинов.

«Замечательный день, и весна в Удмуртскую Республику приходит вместе со спартакиадой «КОМОС». Мне особенно приятно сегодня вас приветствовать от имени главы Удмуртской Республики Александра Васильевича Соловьева, от имени правительства Удмуртии. Я хочу пожелать вам – сохраняйте вот этот настрой, сохраняйте настрой биться по-настоящему, по-спортивному», – сказал Краснов.

В этом году в спартакиаде предприятий «КОМОС ГРУПП» впервые принимали участие коллективы «ТАТМИТ Агро» и «Кунгурского мясокомбината», вошедшие в состав российского агрохолдинга.

«Отрадно, что с каждым годом в нашем коллективе все больше прибывает людей, это новые команды, это новые члены нашей семьи, которые посредством спартакиады в нее вливаются. Очень рад приветствовать здесь, на зимнем этапе, впервые команды «ТАТМИТ Агро», команды «Кунгурского мясокомбината». Я думаю, они себя очень хорошо покажут. Они хороши в работе и также же хороши в спорте», – поприветствовал участников первый заместитель генерального директора – финансовый директор «КОМОС ГРУПП» Алексей Пьянков.

Спартакиада началась с веселых стартов и традиционного лыжного забега руководителей предприятий, входящих в «КОМОС ГРУПП». По словам главного судьи соревнований Виктора Елгешина, сама традиция спортивных корпоративных состязаний началась с личного примера гендиректора холдинга Андрея Шутова, предложившего проводить в компании сдачу нормативов ГТО.

«Уровень спартакиады растет, сегодня каждая команда выступает в корпоративной спортивной форме, люди обеспечены профессиональным спортивным инвентарем, лыжами, появляются новые спортивные дисциплины», – рассказал Елгешин.

Первое место в зимнем этапе IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» занял коллектив «Удмуртской птицефабрики», на втором месте оказались сотрудники «Глазовского комбикормового завода», «бронза» досталась коллективу ООО «Восточный».