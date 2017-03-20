Зимний этап IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» прошел в Удмуртии

Участие в нем приняли 18 команд из Удмуртии, Пермского края и Татарстана.
Ижевск. Удмуртия. 18 команд из Удмуртии, Пермского края и Татарстана приняли участие в зимнем этапе IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» в поселке Италмас в пригороде Ижевска. Почетным гостем соревнований стала четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова.
Поприветствовать участников соревнований в Италмас приехали министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Олег Урасинов.
«Замечательный день, и весна в Удмуртскую Республику приходит вместе со спартакиадой «КОМОС». Мне особенно приятно сегодня вас приветствовать от имени главы Удмуртской Республики Александра Васильевича Соловьева, от имени правительства Удмуртии. Я хочу пожелать вам – сохраняйте вот этот настрой, сохраняйте настрой биться по-настоящему, по-спортивному», – сказал Краснов.
В этом году в спартакиаде предприятий «КОМОС ГРУПП» впервые принимали участие коллективы «ТАТМИТ Агро» и «Кунгурского мясокомбината», вошедшие в состав российского агрохолдинга.
«Отрадно, что с каждым годом в нашем коллективе все больше прибывает людей, это новые команды, это новые члены нашей семьи, которые посредством спартакиады в нее вливаются. Очень рад приветствовать здесь, на зимнем этапе, впервые команды «ТАТМИТ Агро», команды «Кунгурского мясокомбината». Я думаю, они себя очень хорошо покажут. Они хороши в работе и также же хороши в спорте», – поприветствовал участников первый заместитель генерального директора – финансовый директор «КОМОС ГРУПП» Алексей Пьянков.
Спартакиада началась с веселых стартов и традиционного лыжного забега руководителей предприятий, входящих в «КОМОС ГРУПП». По словам главного судьи соревнований Виктора Елгешина, сама традиция спортивных корпоративных состязаний началась с личного примера гендиректора холдинга Андрея Шутова, предложившего проводить в компании сдачу нормативов ГТО.
«Уровень спартакиады растет, сегодня каждая команда выступает в корпоративной спортивной форме, люди обеспечены профессиональным спортивным инвентарем, лыжами, появляются новые спортивные дисциплины», – рассказал Елгешин.
Первое место в зимнем этапе IX спартакиады предприятий «КОМОС ГРУПП» занял коллектив «Удмуртской птицефабрики», на втором месте оказались сотрудники «Глазовского комбикормового завода», «бронза» досталась коллективу ООО «Восточный».
Зимний этап IX спартакиады предприятий "КОМОС ГРУПП" прошел в Удмуртии
18 команд из Удмуртии, Пермского края и Татарстана приняли участие в зимнем этапе IX спартакиады предприятий "КОМОС ГРУПП" в поселке Италмас в пригороде Ижевска. Почетным гостем соревнований стала четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Галина Кулакова. Поприветствовать участников соревнований в Италмас приехали министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Игорь Краснов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Олег Урасинов.