Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подешевели огурцы. Об этом сообщает Удмуртстат, публикуя статистику об изменении цен в марте 2026 года.

Напомним, в начале года рост цен на огурцы стал темой народного обсуждения. Гражданам даже объяснили, почему они стоили дороже импортных бататов.

Из продовольственных товаров группы «плодоовощная продукция» наиболее сильно подорожали: помидоры свежие – на 19,6%, виноград – на 18,4%, перец сладкий свежий – на 14,6%, морковь – на 13,5%, овощи замороженные – на 6,2%, картофель – на 5,3%, чеснок – на 4,5%. При этом снизилась цена на огурцы свежие на 29,4%, свёклу столовую – на 5,6%.

В непродовольственном секторе сильнее других подорожали: гель для душа – на 11,2%, лопата садовая – на 6,5%, помада – на 6,3%, земля для растений – на 5,6%, бритвенные станки одноразовые – на 5,5%.

При этом снизилась цена на бумагу туалетную на 7,0%, пасту зубную – на 4,2%.

В секторе услуг зарегистрировано значительное повышение цен на проезд в железнодорожном транспорте – на 18,9%, услуги почтовой связи – на 14,2%, услуги в сфере зарубежного туризма –

на 11,7%. Вместе с тем наблюдалось снижение цен на проживание в доме отдыха, пансионате на 2,8%.