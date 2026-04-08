Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в преддверии Пасхи рассчитали, во сколько жителям обойдётся приготовление кулича в домашних условиях. Информацией поделился глава Минпромторга Виктор Лашкарёв в своём ТГ-канале.

Для приготовления кулича понадобятся:

- сухие дрожжи (6 г) — 15 руб.;

- молоко(170 мл) — 14,23 руб.;

- мука пшеничная (330 г) — 16,06 руб.;

- яйца (2 шт.) — 18,67 руб.;

- сахар (100 г) — 6,2 руб.;

- масло сливочное (50 г) — 49,85 руб.;

- соль (1 г) — 0,02 руб.;

- ванильный сахар (1 пачка) — 9,99 руб.;

- изюм (70 г) — 32,2 руб.

Итого для приготовления 500 граммов выпечки понадобится 162,2 рубля или 32,4 рубля на 100 грамм блюда. Отмечается, что затраты на ингредиенты выросли за год на 2,4 рубля: в 2025 году 100 грамм кулича обошлись бы в 30 рублей, а в 2024 — в 27,5 рублей.

Напомним, ранее в Удмуртии рассчитали стоимость кастрюли борща. Она составила 476 рублей.