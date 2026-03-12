Пострадавшие от сосулек

В Удмуртии за последние два дня травмы от сорвавшихся сосулек получили три человека. Есть также пострадавшие от падений с высоты при расчистке крыш от снега. Начались проверки.

Вышли из спячки

Ёжики из зоопарка Ижевска начали просыпаться после зимнего сна. Как только сойдёт снег, малыши выйдут на прогулку.

Расширение моста

Проект капитального ремонта моста через реку Постолку на федеральной трассе в Малопургинском районе получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. В ходе работ будет выполнено расширение проезжей части с двух до четырёх полос.

Имя бассейну

В Можге горожанам предложили придумать название для нового бассейна, построенного осенью прошлого года.

Работу усилят

В Удмуртии увеличат число бригад для ямочного ремонта на региональных трассах. Сейчас работает всего шесть.

Весы запущены

В Удмуртии завершают тестирование автоматического пункта весогабаритного контроля на региональной дороге «Ижевск-Ува».