Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась в числе регионов с заметной долей населения, установившей самозапрет на кредитование. Об этом сообщает Минфин республики со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В Удмуртии ограничение на взятие кредита установили 199 тыс. человек, что составляет 14% от всех жителей региона.

«Удмуртия по уровню осознанного ограничения находится на одном уровне с Пермским краем, уступая Кировской (17%) и Мурманской областям (22%, лидер по РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей России самозапрет установили 18,8 млн человек. При этом подавляющее большинство граждан (91,4%) выбирает полный отказ от кредитования.