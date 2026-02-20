Закрыть
В Удмуртии обновят списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований на 2026-2030 года

12:30, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#суд\n#присяжные
Источник фото: ИА «Сусанин»
В них войдут более 43 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии обновят численность списков основных и запасных кандидатов в присяжные заседатели на 2026-2030 годы. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии. 

Кандидаты в присяжные заседатели нужны для обеспечения работы Верховного Суда Удмуртской Республики и районных (городских) судов региона. В общий список попадут 34 900 человек, а в запасной — 8 725 граждан. Например, для каждого районного суда Ижевска в общий список попадут по 2500 человек, а в запасной — по 625 граждан. 

Главное управление юстиции Удмуртии составит списки кандидатов в присяжные заседатели Удмуртии до 1 мая 2026 года. В результате списки будут действовать с 1 июня 2026 года по 31 мая 2030 года. Ежегодно их будут проверять и при необходимости изменять и дополнять. 

