Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал с детсада в Ижевске 500 тыс. рублей за ожоги двухгодовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, девочка получила ожоги нижних конечностей в январе 2025 года. Это произошло в детсаду №181. Несколько часов ребёнок находился без медицинской помощи. Скорую вызвали родители пострадавшей после того, как забрали её из сада.

Следователи организовали проверку по статье «Халатность», а позже было возбуждено уголовное дело.

Прокурор Индустриального района подал иск в защиту прав ребёнка. Суд признал требования законными. Детский сад должен будет заплатить 500 тыс. рублей материального вреда.