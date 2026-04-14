Детский сад Ижевска заплатит полмиллиона рублей за ожоги двухгодовалой девочки

16:35, 14 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#ожоги\n#детский сад\n#ребенок
Источник фото: ИА «Сусанин»
Воспитатель оставила ребёнка одну в умывальной комнате, а из крана пошла горячая вода.

Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал с детсада в Ижевске 500 тыс. рублей за ожоги двухгодовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Напомним, девочка получила ожоги нижних конечностей в январе 2025 года. Это произошло в детсаду №181. Несколько часов ребёнок находился без медицинской помощи. Скорую вызвали родители пострадавшей после того, как забрали её из сада.  

Следователи организовали проверку по статье «Халатность», а позже было возбуждено уголовное дело

Прокурор Индустриального района подал иск в защиту прав ребёнка. Суд признал требования законными. Детский сад должен будет заплатить 500 тыс. рублей материального вреда.

