Воспитатель оставила ребёнка одну в умывальной комнате, а из крана пошла горячая вода.
Ижевск. Удмуртия. Суд взыскал с детсада в Ижевске 500 тыс. рублей за ожоги двухгодовалой девочки. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Напомним, девочка получила ожоги нижних конечностей в январе 2025 года. Это произошло в детсаду №181. Несколько часов ребёнок находился без медицинской помощи. Скорую вызвали родители пострадавшей после того, как забрали её из сада.
Следователи организовали проверку по статье «Халатность», а позже было возбуждено уголовное дело.
Прокурор Индустриального района подал иск в защиту прав ребёнка. Суд признал требования законными. Детский сад должен будет заплатить 500 тыс. рублей материального вреда.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX