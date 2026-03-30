Ижевск. Удмуртия. За состояние подъездов в доме на улице Архитектора Берша оштрафовали ООО УК «АМ» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В подъездах обнаружили отслаивающуюся штукатурку на стенах и потолках, грязные подоконники и полы, сколотую плитку. Шкафы с электрощитками на лестничных клетках оказались открыты, мусоропровод закрывался неплотно, а бетонные ступени крыльца имели выбоины и трещины.

В ведомстве посчитали, что такие нарушения создают угрозу для жизни и здоровья жильцов.

Завели административное дело по статье о нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). Управляйке назначили штраф в 250 тыс. рублей.