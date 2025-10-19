Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года в Удмуртии собрали 42,7 млрд рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает Управление федеральной налоговой службы по региону.

Отмечается, что значительный темп роста поступлений от НДФЛ (127,9%) обусловлен не только повышением уровня доходов населения, но и введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы налогообложения.

При доходе свыше 2,4 млн рублей в год гражданин платит НДФЛ не 13% как раньше, а 15%. Эти дополнительные 2% имеют целевое назначение — лечение детей с редкими заболеваниями.

«В текущем году в регионе собрано более 154 млн рублей от повышенного НДФЛ. Средства направлены на финансирование Фонда «Круг добра» для лечения и поддержки детей с тяжёлыми, жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2024 год из республики направили в Фонд помощи больным детям более 248 млн рублей. Помощь была оказана 12,3 тыс. детям по всей России, в том числе 207 малышам из Удмуртии.