Для Ижевска закупят новые остановки и информационные таблички

12:20, 18 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск
#Удмуртия
#остановки
#городская среда
Источник фото: zakupki.gov.ru
Начальная цена контракта на поставку составляет 12 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют закупить новые остановочные павильоны, а также обновить ряд информационных табличек. Соответствующая закупка опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Остановочные павильоны и таблички должны поступить до конца ноября 2025 года. Монтаж комплексов будет осуществляться по заявкам заказчика, поэтому конкретные адреса не указаны.

Всего по городу планируется заменить 69 информационных табличек с наименованиями остановок, среди них: «Удмуртская улица», «ул. Тимирязева», «Завод Керамблоков», «Магазин Родина» и другие. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#остановки\n#городская среда