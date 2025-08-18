Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируют закупить новые остановочные павильоны, а также обновить ряд информационных табличек. Соответствующая закупка опубликована на портале zakupki.gov.ru.

Остановочные павильоны и таблички должны поступить до конца ноября 2025 года. Монтаж комплексов будет осуществляться по заявкам заказчика, поэтому конкретные адреса не указаны.

Всего по городу планируется заменить 69 информационных табличек с наименованиями остановок, среди них: «Удмуртская улица», «ул. Тимирязева», «Завод Керамблоков», «Магазин Родина» и другие.