Эксперт в области питания Евгений Арзамасцев поделился рекомендациями, как улучшить обмен веществ для более эффективного снижения веса. По его словам, многие люди сталкиваются с трудностями в борьбе с лишними килограммами из-за распространенных ошибок. Об этом сообщает «МИР 24».

Одной из главных проблем является неправильный подход к питанию. В попытках похудеть некоторые начинают пропускать приемы пищи, особенно завтрак. Однако такие действия приводят к обратному эффекту: после длительного голодания повышается риск переедания, что негативно сказывается на метаболизме.

Кроме того, на скорость обмена веществ влияют гормональные нарушения и недостаток важных микроэлементов, что может вызывать упадок сил. Не менее важным фактором является физическая активность. При малоподвижном образе жизни организм теряет мышечную массу, а не жировые отложения.

Для ускорения метаболизма диетолог рекомендует придерживаться сбалансированного рациона и не пропускать приемы пищи. Также важно сочетать кардиотренировки с силовыми упражнениями, чтобы поддерживать тонус мышц и стимулировать обменные процессы. Эти простые, но эффективные шаги помогут не только сбросить вес, но и улучшить общее самочувствие.