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В Удмуртии операторов службы «112» заподозрили в «сливах» информации об умерших в ритуальную службу

15:45, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии операторов службы «112» заподозрили в «сливах» информации об умерших в ритуальную службу
15:45, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#преступление\n#уголовное дело
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Им может грозить наказание в виде лишения свободы до четырёх лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали специалистов по приёму и обработке экстренных вызовов «112». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Они подозреваются в передаче в ритуальную службу информации о скончавшихся ижевчанах.

Противоправная деятельность подозреваемых выявлена в результате совместной работы следственного управления СК России по Удмуртии и регионального управления ФСБ.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Следствие продолжается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

15:45, 13 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#преступление\n#уголовное дело