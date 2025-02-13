Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали специалистов по приёму и обработке экстренных вызовов «112». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Они подозреваются в передаче в ритуальную службу информации о скончавшихся ижевчанах.

Противоправная деятельность подозреваемых выявлена в результате совместной работы следственного управления СК России по Удмуртии и регионального управления ФСБ.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Следствие продолжается.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.