Средняя суточная стоимость номера на Новый год в Удмуртии составляет почти семь тысяч рублей

Удмуртия. Удмуртия вошла в десятку российских регионов с самой низкой среднесуточной стоимостью размещения в отелях. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Самые низкие среднесуточные цены номеров в отелях фиксируются в Курской области (2,5 тыс. рублей), Дагестане (4,9 тыс.), Коми (5,1 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (5,3 тыс.), в Томской (6,1 тыс.), Орловской (6,5 тыс.), Белгородской (6,5 тыс.), Ростовской (6,7 тыс.) областях, в Удмуртской Республике (6,8 тыс.) и Пензенской области (7 тыс.).

Самую высокую стоимость предлагают отели в Республике Алтай (28 тыс. рублей), Ленинградской (23,8 тыс.) и Московской (23,1) областях.