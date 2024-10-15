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Средняя суточная стоимость номера на Новый год в Удмуртии составляет почти семь тысяч рублей

12:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Средняя суточная стоимость номера на Новый год в Удмуртии составляет почти семь тысяч рублей
12:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Фото: Ника Лануса на Unsplash
142
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Самые низкие цены на гостиницы зафиксированы в Курской области. 

Удмуртия. Удмуртия вошла в десятку российских регионов с самой низкой среднесуточной стоимостью размещения в отелях. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье»

Самые низкие среднесуточные цены номеров в отелях фиксируются в Курской области (2,5 тыс. рублей), Дагестане (4,9 тыс.), Коми (5,1 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (5,3 тыс.), в Томской (6,1 тыс.), Орловской (6,5 тыс.), Белгородской (6,5 тыс.), Ростовской (6,7 тыс.) областях, в Удмуртской Республике (6,8 тыс.) и Пензенской области (7 тыс.).

Самую высокую стоимость предлагают отели в Республике Алтай (28 тыс. рублей), Ленинградской (23,8 тыс.) и Московской (23,1) областях.

12:30, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм