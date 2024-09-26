Водитель такси отказался везти деньги ижевской пенсионерки мошенникам

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель такси не дал пенсионерке передать мошенникам 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Во время работы водитель такси получил заказ доставить посылку из Ижевска в Глазов. На первой точке у указанного подъезда его ждала встревоженная пожилая женщина, которая передала мужчине пакет с деньгами. Зная, что подобным образом мошенники похищают средства пенсионеров, таксист решил сообщить об этом в полицию.

Сотрудники МВД выехали на место и установили, что 78-летней женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Этот человек рассказал, что родственница пенсионерки стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности ей нужны деньги. Злоумышленник попросил ижевчанку передать средства мужчине, который подъедет к её дому. В результате бабушка собрала все свои сбережения — 200 000 рублей. Но благодаря внимательности и неравнодушию таксиста ей вернули эти деньги.