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Водитель такси отказался везти деньги ижевской пенсионерки мошенникам

14:40, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Водитель такси отказался везти деньги ижевской пенсионерки мошенникам
14:40, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#такси\n#пенсионеры
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
294
0

Мужчина вовремя заметил в посылке деньги и позвонил в полицию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водитель такси не дал пенсионерке передать мошенникам 200 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

Во время работы водитель такси получил заказ доставить посылку из Ижевска в Глазов. На первой точке у указанного подъезда его ждала встревоженная пожилая женщина, которая передала мужчине пакет с деньгами. Зная, что подобным образом мошенники похищают средства пенсионеров, таксист решил сообщить об этом в полицию. 

Сотрудники МВД выехали на место и установили, что 78-летней женщине на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Этот человек рассказал, что родственница пенсионерки стала виновницей ДТП и для избежания уголовной ответственности ей нужны деньги. Злоумышленник попросил ижевчанку передать средства мужчине, который подъедет к её дому. В результате бабушка собрала все свои сбережения — 200 000 рублей. Но благодаря внимательности и неравнодушию таксиста ей вернули эти деньги.

14:40, 26 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники\n#такси\n#пенсионеры