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В Воткинске осудили руководителей и учредителей двух компаний за махинацияи с платежами

10:20, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске осудили руководителей и учредителей двух компаний за махинацияи с платежами
10:20, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#ФСБ
Фото: Уэсли Тинги на Unsplash
89
0

Средства выводились в неконтролируемый оборот.

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске осудили руководителей и учредителей компаний «Аксэстэл» и «Прайм» по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документов для создания юрлиц. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что фигуранты покупали электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания и носители информации, которые использовались для вывода платежей в особо крупном размере в неконтролируемый оборот. Также они предоставляли свои документы для создания и регистрации технических организаций. 

Обвиняемые признали свою вину и пошли на содействие следствию. Их приговорили к лишению свободы на срок от 10 месяцев до 1 года условно с испытательным сроком от 1 года и 4 месяцев до 1 года и 6 месяцев. 

10:20, 04 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
89
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#ФСБ