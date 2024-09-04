В Воткинске осудили руководителей и учредителей двух компаний за махинацияи с платежами

Ижевск. Удмуртия. В Воткинске осудили руководителей и учредителей компаний «Аксэстэл» и «Прайм» по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и незаконном использовании документов для создания юрлиц. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что фигуранты покупали электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания и носители информации, которые использовались для вывода платежей в особо крупном размере в неконтролируемый оборот. Также они предоставляли свои документы для создания и регистрации технических организаций.

Обвиняемые признали свою вину и пошли на содействие следствию. Их приговорили к лишению свободы на срок от 10 месяцев до 1 года условно с испытательным сроком от 1 года и 4 месяцев до 1 года и 6 месяцев.