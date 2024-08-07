Часть территории парка Космонавтов в Ижевске отвели под тротуар

Ижевск. Удмуртии. Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев объяснил причину частичного переноса ограды парка Космонавтов вглубь его территории.

На своей странице в VK Губаев поделился снимками расширенного прохода между школой №69 и парком Космонавтов. Просвет между заборами увеличили на 1,5-2 метра за счёт территории рекреационной зоны.

«Дорожка до недавнего времени была в собственности «Русского дома». В этом году для решения вопроса с тротуаром проведено межевание территории, передача земли муниципалитету, перенос ограждения парка», — написал председатель Гордумы.

К 1 сентября здесь проложат тротуар. Ширина его позволит зимой расчищать снег трактором.