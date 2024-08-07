Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Часть территории парка Космонавтов в Ижевске отвели под тротуар

10:30, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Часть территории парка Космонавтов в Ижевске отвели под тротуар
10:30, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Фарид Губаев
301
0

Для этого у школы №69 сместили парковую ограду. 

Ижевск. Удмуртии. Председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев объяснил причину частичного переноса ограды парка Космонавтов вглубь его территории. 

На своей странице в VK Губаев поделился снимками расширенного прохода между школой №69 и парком Космонавтов. Просвет между заборами увеличили на 1,5-2 метра за счёт территории рекреационной зоны. 

«Дорожка до недавнего времени была в собственности «Русского дома». В этом году для решения вопроса с тротуаром проведено межевание территории, передача земли муниципалитету, перенос ограждения парка», — написал председатель Гордумы. 

К 1 сентября здесь проложат тротуар. Ширина его позволит зимой расчищать снег трактором. 

10:30, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
301
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда