Новая схема мошенничества выявлена в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Блогер из Набережных Челнов Мария Домашева рассказала о новой схеме мошенничества, охватывающей множество крупных городов России. Злоумышленники создают фейковые аккаунты в запрещённом на территории РФ «Инстаграме» (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в которых размещена информация о глэмпингах, и похищают средства желающих отдохнуть на природе граждан.

Мошенники крадут фотографии реальных гостиниц на природе. Блогер Мария Домашева с друзьями арендовали домики в одном из таких «глэмпингов». Внеся полную предоплату, закупившись продуктами компания приехала по указанному адресу, но на месте оказался обычный жилой дом. Хозяин пояснил, что это уже не первый случай обмана отдыхающих.

«Есть аккаунт очень красивый, но в нем нет комментариев. Есть информация о том, где находится, но нет контактного телефона, нельзя позвонить. Ссылка, которая ведет на красивый и продающий сайт, но на сайте не указан город, в котором находится глэмпинг. Еще что нужно было перевести всю сумму сразу на карту МТС банка. Конечно же, без указания, кому эта карта принадлежит», — описала ситуацию Мария Домашева.

Ущерб от действий злоумышленников составил 32 тыс. рублей.

Девушка-блогер выяснила, что аналогичные страницы мошеннических глэмпингов находятся как минимум в 16 городах, среди которых Москва, Пермь, Челябинск, Самара, Краснодар, Ижевск и других.