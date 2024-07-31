В Удмуртии единовременную выплату подписавшим контракт с Минобороны увеличили до 400 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина увеличивается размер единовременной выплаты гражданам, подписавшим контракт с Минобороны. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, в республике также увеличивается размер минимальной выплаты.

При подписании контракта с 1 августа по 31 декабря 2024 года размер минимальной федеральной выплаты составит 400 тыс. рублей, тогда как ранее она составляла 195 тыс. рублей.

«Указом Президента России Владимира Владимировича Путина высшим должностным лицам регионов рекомендовано установить такой же минимальный размер региональной единовременной выплаты. И мы с 1 августа устанавливаем размер региональной единовременной выплаты 400 тысяч рублей, раньше эта сумма составляла 50 тысяч рублей. Мы понимаем, что сейчас все работаем для победы», – сообщил глава Удмуртии.