В Ижевске ограничат движение на ряде улиц из-за проведения забега

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 21 и 22 июля пройдёт ночной забег «Беги за мной» (0+). На время проведения мероприятие ограничат движение по ряду улиц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Движение будет перекрыто на улице Ленина (от улицы Свердлова до проезда Дерябина), на набережной Белобородова (от улицы Телегина до улицы Милиционной), на проезде Дерябина (от набережной Белобородова до улицы Милиционной). Ограничение будет действовать с 17:00 субботы 20 июля до 03:00 воскресенья 21 июля.

Также движение в обоих направлениях закроют по набережной от пересечения с улицей Милиционной до лестничного парша эспланады. Действовать ограничение будет с 07:00 субботы 20 июля до 03:00 воскресенья 21 июля.