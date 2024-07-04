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Ижевский «ИПОПАТ» начнут штрафовать за несоблюдение расписания автобусов

10:42, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский «ИПОПАТ» начнут штрафовать за несоблюдение расписания автобусов
10:42, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ
Фото: ИА «Сусанин»
515
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Руководству поставлена задача обеспечить бесперебойную работу маршрутов, доставляющих работников на заводы. 

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приняли решение штрафовать автотранспортное предприятие «ИПОПАТ» за несоблюдение расписания автобусов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков. 

Причиной стали жалобы горожан на работу общественного транспорта и долгое время ожидания автобусов. 

«Поставил задачу руководству автотранспортного предприятия - обеспечить бесперебойную работу тех маршрутов, по которым заводчане добираются до наших предприятий-флагманов», — отметил глава города. 

10:42, 04 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
515
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИПОПАТ