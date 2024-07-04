Ижевский «ИПОПАТ» начнут штрафовать за несоблюдение расписания автобусов

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приняли решение штрафовать автотранспортное предприятие «ИПОПАТ» за несоблюдение расписания автобусов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Причиной стали жалобы горожан на работу общественного транспорта и долгое время ожидания автобусов.

«Поставил задачу руководству автотранспортного предприятия - обеспечить бесперебойную работу тех маршрутов, по которым заводчане добираются до наших предприятий-флагманов», — отметил глава города.