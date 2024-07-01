Пенсионеры в Ижевске могут бесплатно заниматься танцами и посещать экскурсии по истории города

Ижевск. Удмуртия. Ижевские пенсионеры могут бесплатно заниматься танцами, укреплять здоровье, а также посещать экскурсии по истории города. Такую возможность предоставляет проект «Серебряный досуг» (18+) от «Школы танцев парков Ижевска».

Кроме творческой и оздоровительной составляющей, участники проекта обретают новые знакомства и имеют возможность выступить на общегородских мероприятиях в парках Ижевска. Занятия доступны для людей старше 55 лет, желающих активно, позитивно и интересно проводить время.

Сам проект стартовал 1 апреля и продлится до 31 августа. Присоединиться к занятиям можно, написав в личные сообщения группы «ВКонтакте» или заполнив форму по ссылке.