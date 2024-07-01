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Пенсионеры в Ижевске могут бесплатно заниматься танцами и посещать экскурсии по истории города

10:20, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пенсионеры в Ижевске могут бесплатно заниматься танцами и посещать экскурсии по истории города
10:20, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#парки Ижевска\n#пенсионеры
Фото: vk.com/parkiizhevska
126
0

Такую возможность предоставляет проект «Серебряный досуг».

Ижевск. Удмуртия. Ижевские пенсионеры могут бесплатно заниматься танцами, укреплять здоровье, а также посещать экскурсии по истории города. Такую возможность предоставляет проект «Серебряный досуг» (18+) от «Школы танцев парков Ижевска».

Кроме творческой и оздоровительной составляющей, участники проекта обретают новые знакомства и имеют возможность выступить на общегородских мероприятиях в парках Ижевска. Занятия доступны для людей старше 55 лет, желающих активно, позитивно и интересно проводить время.

Сам проект стартовал 1 апреля и продлится до 31 августа. Присоединиться к занятиям можно, написав в личные сообщения группы «ВКонтакте» или заполнив форму по ссылке

10:20, 01 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
126
0
#Ижевск\n#парки Ижевска\n#пенсионеры