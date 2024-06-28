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Жителей Удмуртии приглашают покорить гору Чекерил в полном пожарном обмундировании

14:39, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителей Удмуртии приглашают покорить гору Чекерил в полном пожарном обмундировании
14:39, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС
Фото: ГУ МЧС по УР
52
0

Мероприятие пройдёт 10 августа.

Ижевск. Удмуртия. 10 августа на спортивном курорте «Чекерил» пройдёт вертикальный забег (18+) на гору в полном пожарном обмундировании. Каждый сможет испытать свои силы, если нет медицинских противопоказаний, отметили в МЧС Удмуртии. 

Покорять гору Чекерил участникам предстоит вместе с пожарными. Для проверки своих сил в «Чекерильском подъёме» необходимо написать в сообщения груммы МЧС Удмуртии в VK. В тексте следует указать ФИО и возраст. Участие с 18 лет, также не должно быть хронических заболеваний и медицинских противопоказаний. Наличие медицинского полиса обязательно. 

Заявки принимаются до 20 июля. 

14:39, 28 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
52
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС