Количество наркоманов, токсикоманов и алкоголиков снизилось в Удмуртии за пять лет

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость наркологическими расстройствами в Удмуртии снизилась за пять лет на 7%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Любые пагубные привычки — употребление наркотиков, алкоголя, курение — имеют целый ряд негативных последствий для человека. Кроме очевидного вреда для здоровья, риска развития серьезных хронических заболеваний, это еще и большой риск различных несчастных случаев, ДТП, пожаров», — поделился министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. При этом он отметил, что, несмотря на положительную тенденцию, пока рано говорить о победе над алкоголизмом и наркоманией.

На начало июня этого года на диспансерном наблюдении с наркологическими заболеваниями состоят более 22 тыс. жителей Удмуртии. Из них почти 15 тыс. — с алкогольной зависимостью.

Наибольшие показатели спиваемости населения отмечаются в Красногорском, Каракулинском и Киясовском районах.

За 2023 год стационарное лечение прошли почти 6 тыс. жителей с алкоголизмом и наркоманией. Более 2,5 тыс. были вовлечены в программы медицинской реабилитации. Благодаря этому сейчас более 5 тыс. жителей Удмуртии уже больше года воздерживаются от употребления вредных и нелегальных веществ.