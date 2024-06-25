На пасеке Каракулинского района у пчел выявили нозематоз

Каракулино. Удмуртия. На пасеке Каракулинского района выявили нозематоз пчел. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии.

В «Сарапульскую межрайСББЖ» обратился пчеловод с целью обследования своих «работников». Ветврач выехала на пасеку и провела там ветеринарно-санитарное обследование, отобрала пробы материала.

Лабораторные исследования показали, что в пробе подмора пчел обнаружен возбудитель нозематоза.

«Нозематоз пчел — это тяжелое инвазионное заболевание взрослых рабочих пчел, маток и трутней, которое поражает пищеварительную систему, сокращает продолжительность жизни и производительность пчел», — рассказали в главном управлении ветеринарии.

Госветслужба рекомендует владельцам пасек ежегодно проводить обследования с отбором проб подмора и расплода пчел для лабораторных исследований на инвазионные и инфекционные заболевания.