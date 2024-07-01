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Новый случай бешенства выявили в Удмуртии

16:50, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Новый случай бешенства выявили в Удмуртии
16:50, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#бешенство\n#Юкаменский район\n#ветеринария
Фото: unsplash.com (Nathan Anderson)
153
0

Причиной стал подтвердившийся диагноз у трупа лисицы.

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе подтвержден диагноз бешенства у трупа лисы. Это уже 14-й случай среди животных с начала года в Удмуртии. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Заболевание подтвердилось у трупа лисы, обнаруженной в конце июня в деревне Турчино Юкаменского района.

Сообщение в Юкаменскую ветлечебницу поступило от местного жителя. Специалисты выехали на место, провели отбор материала и направили его для проведения исследования в «Глазовскую межрайветлабораторию».

Исследования подтвердили диагноз бешенства. Труп хищника сожгли, а прилегающую территорию дезинфицировали.

В ближайшее время в Юкаменском районе введут двухмесячный карантин.

Напомним, ранее в Удмуртию прибыла партия оральной вакцинации.

16:50, 01 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
153
0
#бешенство\n#Юкаменский район\n#ветеринария