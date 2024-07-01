Новый случай бешенства выявили в Удмуртии

Юкаменское. Удмуртия. В Юкаменском районе подтвержден диагноз бешенства у трупа лисы. Это уже 14-й случай среди животных с начала года в Удмуртии. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии республики.

Заболевание подтвердилось у трупа лисы, обнаруженной в конце июня в деревне Турчино Юкаменского района.

Сообщение в Юкаменскую ветлечебницу поступило от местного жителя. Специалисты выехали на место, провели отбор материала и направили его для проведения исследования в «Глазовскую межрайветлабораторию».

Исследования подтвердили диагноз бешенства. Труп хищника сожгли, а прилегающую территорию дезинфицировали.

В ближайшее время в Юкаменском районе введут двухмесячный карантин.

Напомним, ранее в Удмуртию прибыла партия оральной вакцинации.