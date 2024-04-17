Более трети опрошенных ижевчан хотели бы сменить профессию

Ижевск. Удмуртия. Среди опрошенных ижевчан 37% сменили бы род деятельности, если бы им вновь предоставили выбор. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob».

Практически половина занятого населения (49%) оставили бы всё как есть. Отмечается также, что мужчины хотят менять профессию реже женщин.

46% молодёжи до 24 лет и половина жителей старше 45 лет не стали бы осваивать новое ремесло. Большая часть недовольного своим профессиональным выбором населения находится между 25 и 44 годами.

Также отмечается рост верности своему делу с увеличением зарплаты – наибольшим консерватизмом в выборе новой профессии отличились респонденты с доходом более 100 тыс. рублей в месяц.

Среди определённых групп населения наибольшей верностью своей работе отличились врачи (68%), дизайнеры с программистами (65%) и медсестры (59%). Охранники и кладовщики с наименьшей вероятностью избрали бы свою работу вновь.