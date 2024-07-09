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Институт философии и права Уральского отделения РАН проводит исследование идентичности жителей Удмуртии

17:45, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Институт философии и права Уральского отделения РАН проводит исследование идентичности жителей Удмуртии
17:45, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос
Фото: ИА «Сусанин»
161
0

Пройти опрос могут все желающие старше 18 лет.

Ижевск. Удмуртия. Институт философии и права Уральского отделения РАН проводит онлайн-опрос с целью исследования идентичности жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Музея Ижевска. 

Жителям республики предстоит ответить на вопросы, говорят ли в их семье на удмуртском, какие значимые события из прошлого республики остаются в памяти, о каком человеке из Удмуртии стоило бы рассказать туристу и другие. Прохождение опроса займёт 7-9 минут. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.

Опрос доступен по ссылке

17:45, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#опрос