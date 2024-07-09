Институт философии и права Уральского отделения РАН проводит исследование идентичности жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Институт философии и права Уральского отделения РАН проводит онлайн-опрос с целью исследования идентичности жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Музея Ижевска.

Жителям республики предстоит ответить на вопросы, говорят ли в их семье на удмуртском, какие значимые события из прошлого республики остаются в памяти, о каком человеке из Удмуртии стоило бы рассказать туристу и другие. Прохождение опроса займёт 7-9 минут. Принять участие могут все желающие старше 18 лет.

Опрос доступен по ссылке.