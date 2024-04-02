«Готовимся принять удар»: Ольга Абрамова о возможном возникновении высокопатогенного гриппа птиц в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова 2 апреля рассказала журналистам о возможных рисках возникновения вспышки высокопатогенного гриппа птиц.

Начало активной миграции птиц ожидается в середине апреля, сообщила Ольга Абрамова. По её мнению, риски возникновения вспышки птичьего гриппа очень велики.

«На сегодняшний день уже в шести регионах России зарегистрированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц <…> Мы уже сейчас готовимся, так сказать, принять удар», — поделилась первый вице-премьер Удмуртии.

Сейчас ветеринарные службы разрабатывают и реализуют ряд мероприятий, направленных на купирование возникновения гриппа.

Помимо этого, контроль ведётся и за птицефабриками.

«Для начала хочу сказать, что на территории Удмуртии обитает 7 млн 600 тыс. голов птицы, это достаточно большое поголовье. На каждой из семи фабрик республики будет формироваться паспорт биобезопасности, за ситуацией ведётся постоянный производственный контроль в реальном времени», — подчеркнула Ольга Абрамова.

Самым слабым звеном являются личные подсобные хозяйства, за которыми тяжело осуществлять контроль. В текущем году планируется осуществить профилактическую вакцинацию хозяйств.

Напомним, в мае 2023 года Удмуртия столкнулась с вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа.